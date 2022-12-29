Новости: Война
29 декабря 2022, 09:58 • Юлия Шрамко • 15855
Массированная ракетная атака на Украину: сообщается о 63 вражеских ракетах в небе
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о 63 вражеских ракетах в небе, пишет УНН.
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"Имею информацию о 63 ракетах в небе! Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя!" – написал он.
Дополнение
29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более чем 120 выпущенных вражеских ракетах.
В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Источник: УНН
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