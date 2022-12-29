Массированная ракетная атака на Украину: сообщается о 63 вражеских ракетах в небе

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о 63 вражеских ракетах в небе, пишет УНН.

Цитата

"Имею информацию о 63 ракетах в небе! Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя!" – написал он.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более чем 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.