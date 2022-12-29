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В Винницкой области работает ПВО – председатель облсовета

В Винницкой области работает ПВО – председатель облсовета

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Винницкой области работает ПВО. Об этом сообщил председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовой, передает УНН.

Цитата

«Тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО. После ночной атаки дронов-камикадзе враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования из самолетов стратегической авиации и кораблей. Выпущено более 120 ракет», – написал Соколовой.

Дополнение

Во Львове слышны взрывы, сообщил мэр города Андрей Садовый. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о работе ПВО в области.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Винница и Винницкая область, война
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