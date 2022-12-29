Массированная ракетная атака на Украину: в столице известно о двух пострадавших

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве из-за вражеской ракетной атаки известно о двух пострадавших, их спасли из поврежденного частного дома. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и в КГВА, пишет УНН.

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"По предварительной информации известно о двух пострадавших в Дарницком районе. Им оказана первая медицинская помощь. Данные уточняются", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Сейчас двоих спасли из поврежденного частного дома. Медики оказали им помощь на месте и госпитализировали", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.