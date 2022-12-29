Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,94 0,0585 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
13290

Массированная ракетная атака на Украину: в столице известно о двух пострадавших

Массированная ракетная атака на Украину: в столице известно о двух пострадавших

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве из-за вражеской ракетной атаки известно о двух пострадавших, их спасли из поврежденного частного дома. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и в КГВА, пишет УНН.

Цитата

"По предварительной информации известно о двух пострадавших в Дарницком районе. Им оказана первая медицинская помощь. Данные уточняются", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Сейчас двоих спасли из поврежденного частного дома. Медики оказали им помощь на месте и госпитализировали", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.