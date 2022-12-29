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Во Львовской области ПВО сбила часть запущенных врагом ракет - глава ОВА

Во Львовской области ПВО сбила часть запущенных врагом ракет - глава ОВА

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во Львовской области силы ПВО сбили часть запущенных врагом ракет, есть угроза повторных атак. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Телеграм, пишет УНН.

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"Часть ракет, которые запустил враг, во Львовской области силы ПВО сбили. Есть угроза повторных ударов. Не покидайте укрытия", - написал он.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, война
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