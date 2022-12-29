В Харькове четыре "прилета", под прицелом критическая инфраструктура - ОВА

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российские захватчики, сегодня, 29 декабря, атаковали Харьков ракетами, вероятно, использовав С-300. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

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"Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Предварительно есть прилеты 4 ракет, вероятно, С-300, в Немышлянском и Основянском районах", - написал он в Телеграм.

Детали

Глава региона отметил, что под прицелом – критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Дополнение

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 29 декабря сообщил, что предварительно есть "прилеты" в Слободском районе города.

Российские военные вчера, 28 декабря, продолжали обстреливать Харьковскую область из артиллерии. По предварительной информации, повреждены жилые дома.