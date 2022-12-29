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Из-за войны в Украине пропали без вести 352 ребенка - Омбудсман

Из-за войны в Украине пропали без вести 352 ребенка - Омбудсман

КИЕВ. 29 декабря. УНН. По состоянию на 29 декабря из-за войны россии в Украине считаются пропавшими 352 ребенка. Еще 13876 детей страна-агрессорка депортировала. Такие данные обнародовал Офис Омбудсмана Украины, передает УНН.

Детали

Кроме того, в результате военной агрессии россии против Украины 450 детей погибли и еще 871 – получили ранения.
Данные не окончательные, ведь точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за боевых действий и оккупации украинских территорий.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения полицией в Херсонской области установлена гибель от обстрелов 332 гражданских, среди них 17 детей.

Источник: УНН
Теги: дети, война
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