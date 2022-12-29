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Над Одесской областью ПВО сбила 21 ракету, есть повреждения энергетической инфраструктуры - глава ОВА

Над Одесской областью ПВО сбила 21 ракету, есть повреждения энергетической инфраструктуры - глава ОВА

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Над Одесской областью силы ПВО уже сбили 21 российскую ракету, в области в результате попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета!!! Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью пострадавших нет. К сожалению, в результате попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают", – написал Марченко.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война
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