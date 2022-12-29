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Ракетная атака на Киев: количество пострадавших выросло до трех, среди них - ребенок

Ракетная атака на Киев: количество пострадавших выросло до трех, среди них - ребенок

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве из-за вражеской ракетной атаки количество пострадавших возросло до трех человек, среди них 14-летняя девочка. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

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«В настоящее время трое пострадавших в Киеве. В том числе — 14-летняя девочка. Всех госпитализировали», - написал Кличко в Телеграм.

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Ранее сообщалось о двух пострадавших, их спасли из поврежденного частного дома.

В Киеве из-за ракетной атаки врага есть повреждения в трех районах, в том числе промышленного предприятия.

Возможны перебои со светом: власти рекомендуют зарядить устройства.

Официальный Telegram-канал Киевской кольцевой электрички сообщил о возможных задержках на несколько минут электропоездов с Дарницы до Центрального вокзала.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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