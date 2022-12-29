Новости: Война
29 декабря 2022, 10:24 • Варвара Крат • 8130
Рашисты атакуют Николаевскую область иранскими беспилотниками
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об атаках области беспилотниками Shashed-136, передает УНН.
Цитата
«С ракетами у мамкиных террористов как то не сильно клеится – запустили с севера еще мопеды. Ну-ну», – написал Ким.
Напомним
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что враг выпустил по Украине 120 ракет.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Источник: УНН
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