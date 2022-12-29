Рашисты атакуют Николаевскую область иранскими беспилотниками

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об атаках области беспилотниками Shashed-136, передает УНН.

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«С ракетами у мамкиных террористов как то не сильно клеится – запустили с севера еще мопеды. Ну-ну», – написал Ким.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что враг выпустил по Украине 120 ракет.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.