КИЕВ. 29 декабря. УНН. Губернатор брянской области рф александр богомаз утверждает, что на территории Клинцовского района были сбиты БПЛА, передает УНН.

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«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», - написал богомаз.

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Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявлял, что над белгородом и белгородским районом в рф сработала система ПВО.