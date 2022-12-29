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В рф утверждают, что над брянской областью сбиты БПЛА

В рф утверждают, что над брянской областью сбиты БПЛА

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Губернатор брянской области рф александр богомаз утверждает, что на территории Клинцовского района были сбиты БПЛА, передает УНН.

Цитата

«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», - написал богомаз.

Дополнение

Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявлял, что над белгородом и белгородским районом в рф сработала система ПВО.

Источник: УНН
Теги: Россия, БПЛА, война
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