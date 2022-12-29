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29 декабря 2022, 10:33 • Анна Мурашко • 11535
В рф утверждают, что над брянской областью сбиты БПЛА
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Губернатор брянской области рф александр богомаз утверждает, что на территории Клинцовского района были сбиты БПЛА, передает УНН.
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«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», - написал богомаз.
Дополнение
Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявлял, что над белгородом и белгородским районом в рф сработала система ПВО.
Источник: УНН
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