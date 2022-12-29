"Предновогодний террор россии": в ОП показали последствия ракетной атаки рф на Киев

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своем Телеграм-канале опубликовал первые фотографии последствий ракетной атаки рф на Киев, пишет УНН.

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“Киев, частный сектор в Дарницком районе. В результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка. Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний террор россии”, — написал он.

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29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.