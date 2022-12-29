Новости: Война
29 декабря 2022, 10:37 • Юлия Шрамко • 11205
Над Киевом уничтожено 15 ракет - мэр
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Над Киевом, предварительно, уничтожены 15 вражеских ракет, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм, пишет УНН.
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"По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет", - написал Кличко.
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29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.
В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других. При этом в столице есть повреждения и трое пострадавших.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Источник: УНН
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