Обесточение в шести областях задерживают в пути несколько поездов: УЗ предоставила перечень

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Обесточение в 6 областях задерживают в пути более чем на полчаса восемь поездов, один - более чем на три часа. Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

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"По состоянию на 10:30 имеем частичные обесточения в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях", - сообщили в УЗ и добавили, что "с задержкой более 30 минут сейчас следуют":

№7/8 Одесса — Харьков (+3 ч 30 мин);

№65/66 Умань — Харьков (+1 ч 25 мин);

№1/2 Харьков — Ивано-Франковск (+1 ч 03 мин);

№111/112 Киев — Изюм (+46 мин);

№11/12 Львов — Одесса (+43 мин);

№45/46 Харьков — Ужгород (+35 мин);

№61/62 Харьков — Одесса (+33 мин);

№129/130 Кременчуг — Ворохта (+30 мин).

"Резервные тепловозы работают, пассажиров из Интерсити+ в Краматорск мы пересаживаем в резервные вагоны дальнего сообщения под теплотягой. Никакого отмененного рейса, продолжаем движение", - подчеркнули в УЗ.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.