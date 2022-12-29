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Обесточение в шести областях задерживают в пути несколько поездов: УЗ предоставила перечень

Обесточение в шести областях задерживают в пути несколько поездов: УЗ предоставила перечень

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Обесточение в 6 областях задерживают в пути более чем на полчаса восемь поездов, один - более чем на три часа. Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 10:30 имеем частичные обесточения в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях", - сообщили в УЗ и добавили, что "с задержкой более 30 минут сейчас следуют":

  • №7/8 Одесса — Харьков (+3 ч 30 мин);
  • №65/66 Умань — Харьков (+1 ч 25 мин);
  • №1/2 Харьков — Ивано-Франковск (+1 ч 03 мин);
  • №111/112 Киев — Изюм (+46 мин);
  • №11/12 Львов — Одесса (+43 мин);
  • №45/46 Харьков — Ужгород (+35 мин);
  • №61/62 Харьков — Одесса (+33 мин);
  • №129/130 Кременчуг — Ворохта (+30 мин).

"Резервные тепловозы работают, пассажиров из Интерсити+ в Краматорск мы пересаживаем в резервные вагоны дальнего сообщения под теплотягой. Никакого отмененного рейса, продолжаем движение", - подчеркнули в УЗ.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, поезд, война
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