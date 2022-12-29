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"Почти за тысячу километров от россии": в Ивано-Франковской области ракета прилетела прямо в дом - ОП

"Почти за тысячу километров от россии": в Ивано-Франковской области ракета прилетела прямо в дом - ОП

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Ивано-Франковской области вражеская ракета попала прямо в дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от россии. Прилетает ракета прямиком в дом, чудом не взрывается. Цинизма россиян нет предела", - написал Тимошенко.

Ранее

В Ивано-Франковской были слышны звуки взрывов.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: УНН
Теги: война, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Офис президента Украины, Кирилл Тимошенко
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