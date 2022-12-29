На молдавско-украинской границе временно закрыли пункты пропуска - СМИ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На молдавско-украинской границе временно закрыли пункты пропска, сообщает молдавское издание News Maker, пишет УНН.

Детали

По информации молдавских пограничников, на которых ссылается издание, такие меры осуществили по соображениям безопасности, поскольку украинские города снова подверглись массированному ракетному обстрелу.

Отмечается, что украинские компетентные органы не позволяют пересекать границу из-за ракетных обстрелов российскими войсками, о чем сообщили в пограничной полиции страны.

Молдавские пограничники рекомендовали отложить поездку в Украину до улучшения ситуации.

УНН обратился за комментарием к Госпогранслужбе Украины.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.