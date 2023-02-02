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Украина ожидает, что комиссия ЕС в конце года предоставит рекомендацию совету ЕС о начале предвступительных переговоров

Украина ожидает, что комиссия ЕС в конце года предоставит рекомендацию совету ЕС о начале предвступительных переговоров

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина ожидает, что в конце 2023 года Европейская комиссия предоставит рекомендацию Европейскому совету о начале предвступительных переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы рассказали комиссарам Европейской комиссии о достижениях Украины в вопросе выполнения семи рекомендаций ЕС. Результаты проделанной работы также планируем представить завтра. Усилия Украины были положительно оценены представителями Еврокомиссии и мы ожидаем, что весной Европейская комиссия предоставит формализованное заключение о нашем прогрессе, а уже в конце 2023 года предоставит рекомендацию Европейскому совету о начале предвступительных переговоров с Украиной», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что украинская сторона также рассчитывает на дальнейшую интеграцию во внутренний рынок ЕС.

Дополнение

Открыты совместные консультации Правительства Украины и Европейской комиссии. Украина завершает выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, которые были предоставлены при получении статуса кандидата на членство в ЕС. Результаты представят на завтрашнем саммите.

Источник: УНН
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