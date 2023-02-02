ВСП прекратил пожизненное содержание ряда осужденных бывших судей

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Высший совет правосудия прекратил пожизненное содержание четырех осужденных бывших судей. Об этом сообщил в Telegram глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.

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"Летом 2021 года Верховная Рада приняла закон об очищении Высшего совета правосудия, который обеспечил перезагрузку ВСП с участием международных экспертов.

Сегодня благодаря этому закону четыре человека лишены судейских привилегий в виде пожизненного содержания за счет налогоплательщиков. Пока что четверо. Но раньше никто даже и такое не мог себе представить", - написал Арахамия.

Детали

ВСП прекратил пожизненное содержание таких осужденных бывших судей:

- экс-судьи Ковельского горрайонного суда Волынской области Олега Василюка (2 года лишения свободы);

- экс-судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана (5 лет условно с испытательным в 3 года);

- экс-судьи Северодонецкого городского суда Луганской области Елены Горбатенко (5 лет условно с 3 испытательными годами);

- а также экс-судьи Киверцовского районного суда Волынской области Ивана Подгорного (его осудил местный суд, а затем апелляционная инстанция освободила от ответственности из-за сроков давности, но все равно его признали виновным).

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По словам Арахамии, "это доказательство того, что мы строим институты, которые будут системно уничтожать коррупцию, а не занимаемся выборочным наказанием схемщиков и мародеров".

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