Замглавы Гостаможни Черкасский написал заявление на увольнение - нардепы

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Заместитель главы Государственной таможенной службы Руслан Черкасский написал заявление об увольнении. Об этом в Facebook сообщил председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, передает УНН.

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"Ночью Черкасский написал заявление, на следующем КМУ будет проведено", - написал Арахамия.

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В свою очередь нардеп Ярослав Железняк уточнил, что речь идет о заявлении на увольнение.

"Есть информация, что заместитель таможни господин Черкасский все же резко перестал болеть и написал заявление об увольнении", - написал нардеп в Telegram.

Ранее

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров Украины уволил руководящий состав таможни, в частности, и.о. главы Государственной таможенной службы Украины Вячеслава Демченко.

Впоследствии стало известно об увольнении Александра Щуцкого с должности первого заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины.

Кроме того, отстранен от исполнения полномочий по должности и возбуждено дисциплинарное производство в отношении заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского.