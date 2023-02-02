Президент впервые провел Ставку в двойном формате

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент провел сегодня заседание Ставки, впервые – в двойном формате, информирует УНН.

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"Сначала – традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки россии усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки.

А затем, во второй половине дня, – дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо весомого разговора", - проинформировал Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Добавим

29 января прошло очередное заседание Ставки. Были заслушаны доклады командующих войсками об оперативной обстановке на фронте, в частности на Донецком направлении и на юге. Также была рассмотрена информация от разведки о вероятных действиях врага на ближайший период, говорится в сообщении Офиса президента.