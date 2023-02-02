У нас есть шанс изгнать зло, которое пришло под флагом рф: Зеленский к участникам Национального молитвенного завтрака в США

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обращаясь к участникам Национального молитвенного завтрака в США заявил, что есть шанс изгнать зло, которое пришло на украинскую землю под российским флагом, передает УНН.

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“Миллионы украинцев просят изгнания захватчиков с нашей Родины, а следовательно — восстановления мира. Мы верим в Бога. Мы не допускаем уныния. Благодаря храбрости наших воинов. Благодаря помощи друзей свободы в мире. Благодаря Президенту Байдену и всем вам — лидерам и людям, которые помогают. И у нас есть этот шанс! Шанс изгнать зло, которое пришло на нашу землю под российским флагом. „У нас есть шанс — шанс зарифмовать надежду и историю“. Такие слова прозвучали на молитвенном завтраке в прошлом году”, — сказал Зеленский.

Он отметил, что в этом году Украина видит в конкретных действиях — в совместных действиях, как этот шанс реализуется.

“Уже почти год мы стоим против зла. Мы объединены, какими давно не были. И мы смелые — наши героические солдаты уже наносили поражения злу на поле боя”, — отметил Зеленский.

Добавим

Национальный молитвенный завтрак — ежегодное мероприятие, которое проходит в Вашингтоне в первый четверг февраля и собирает наиболее влиятельных политических лидеров США, представляющих обе партии. В этом году в Молитвенном завтраке приняли участие Президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, лидеры Конгресса, уважаемые представители штатов, американского общества и религиозных сообществ. Среди участников был также король Иордании Абдалла.

Дополнение

Буданов заявлял, что Украина победит россию, как Давид Голиафа.