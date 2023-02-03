Ушел в отставку главный экономический советник Байдена

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Директор Национального экономического совета при президенте США Брайан Диз ушел в отставку со своей должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Детали

Он занимал свою должность с декабря 2020 года.

“Брайан обладает уникальной способностью воплощать сложные политические вызовы в конкретные действия, которые улучшают жизнь американцев. Он помог воплотить мое экономическое видение в реальность и сумел перевести наше экономическое восстановление в устойчивый и стабильный рост”, — говорится в сообщении Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время обыска пляжного дома Байдена секретных документов не обнаружено - адвокат