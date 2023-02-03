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Глава ЦРУ предостерегает от недооценки амбиций Китая в отношении Тайваня

Глава ЦРУ предостерегает от недооценки амбиций Китая в отношении Тайваня

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время выступления на мероприятии в Джорджтаунском университете призвал серьезно относиться к амбициям Китая в отношении Тайваня, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Он заявил, что нельзя недооценивать амбиции Пекина в отношении Тайваня. По информации разведки США, председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии быть готовой провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году.

“Это не означает, что он решил осуществить вторжение в 2027 году, но это напоминание о серьезности его ориентиров и амбиций. Наши выводы в ЦРУ сводятся к тому, что я не стал бы недооценивать амбиции председателя Си Цзиньпина в отношении Тайваня”, — подчеркнул Бернс.

Напомним 

Китай раскритиковал новоизбранного президента Чехии за телефонный разговор с президентом Тайваня.

Источник: УНН
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