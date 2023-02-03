Зеленский обещает новые шаги в очистке государства

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые шаги на пути борьбы с коррупцией и поблагодарил всех, кто помогает очищать наше государство, передает УНН.

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“Продолжаем и нашу борьбу с внутренним врагом — и я благодарю Службу безопасности Украины, ГБР, Офис Генерального прокурора и всех тех, кто еще задействован в очистке нашего государства. Новые шаги — будут”, — сказал Зеленский.

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