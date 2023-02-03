Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Виктимблейминг: почему чаще осуждают жертву, а не насильника
Виктимблейминг: почему чаще осуждают жертву, а не насильника
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
57735

Белый дом опроверг сообщение о соглашении для Украины и рф о передачи территории в обмен на мир

Белый дом опроверг сообщение о соглашении для Украины и рф о передачи территории в обмен на мир

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Белый дом опроверг сообщение о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс предложил российскому диктатору владимиру путину пятую часть территории Украины для прекращения войны в рамках мирного плана, составленного от имени президента США Джо Байдена. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт в комментарии Newsweek, передает УНН.

Детали

Шон Дэвитт заявил, что сообщение швейцарско-немецкой газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) «не соответствует действительности» и что ЦРУ скажет то же самое.

NZZ сообщал со ссылкой на высокопоставленных немецких иностранных политиков, что в середине января Бернс представил Киеву и москве мирный план, который положит конец войне, начавшейся, когда путин вторгся в Украину 24 февраля 2022 года, якобы с упомянутым предложением. 

Дополнение

В США считают, что требования рф к Украине учесть якобы «новые территориальные реалии» являются вредоносными и не позволяют начать налаживание мирного переговорного процесса.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.