Саммит Украина-ЕС уже сегодня: на повестке дня перспектива членства
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в Киеве пройдет 24-й саммит Украина-ЕС. Среди главных тем - европейский путь Украины и процесс присоединения, сообщили в Совете ЕС, пишет УНН.
Основные моменты повестки дня
Президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским на 24-м саммите между Европейским Союзом и Украиной.
Это первый саммит Украина-ЕС с начала российской агрессии, а также с тех пор, как Европейский Совет предоставил Украине статус страны-кандидата.
Лидеры обсудят:
- европейский путь Украины и процесс вступления
- ответ ЕС на захватническую войну россии против Украины
- инициативы Украины за справедливый мир и ответственность
- сотрудничество по вопросам реконструкции и помощи, а также в сферах энергетики и связи
- глобальная продовольственная безопасность
Ожидается, что в конце саммита лидеры выступят с совместным заявлением.
Процесс присоединения
Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.
ЕС примет решение о дальнейших шагах, когда Украина выполнит условия, изложенные в заключении Еврокомиссии по ее заявке на членство в ЕС.
Еврокомиссия будет отчитываться о выполнении Украиной условий в рамках представления своего пакета мер по расширению в 2023 году. Без ущерба для этой регулярной отчетности, обновление от Еврокомиссии ожидается весной 2023 года, указали в Совете ЕС.
Ответ на захватническую войну рф против Украины
Благодаря своему единству ЕС оказывал непоколебимую поддержку Украине и будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, отметили в Совете ЕС.
Ограничительные меры
ЕС ввел беспрецедентные ограничительные меры против россии, что имеет заметные последствия для ее режима и экономики.
Военная поддержка
Военная поддержка ЕС включает более 3,6 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира и запуск миссии военной помощи ЕС.
Вместе с военной поддержкой, которую предоставляют страны-члены ЕС, общая военная поддержка ЕС Украине оценивается примерно в 12 миллиардов евро.
Финансовая поддержка
Общая помощь Украине, обещанная как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов, в настоящее время составляет почти 50 миллиардов евро.
4 марта 2022 года ЕС активировал директиву о временной защите для перемещенных лиц. Этим механизмом пользуются 4 миллиона украинцев.
Дипломатическая поддержка
ЕС поддерживает Украину на международных форумах, призывая к непоколебимой солидарности с Украиной и присоединению всех стран к санкциям ЕС.
ЕС готов поддержать инициативу Украины за справедливый мир, указали в Совете ЕС.
Глобальная продовольственная безопасность
Нападения россии на посевы и транспортную инфраструктуру помешали возможности Украины экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию, что еще больше усилило глобальный продовольственный кризис.
"Пути солидарности" ЕС позволили экспортировать более 23 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции из Украины с мая по декабрь 2022 года.
Продовольствие попадает в нуждающиеся страны Африки, Ближнего Востока и Азии.