Саммит Украина-ЕС уже сегодня: на повестке дня перспектива членства

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в Киеве пройдет 24-й саммит Украина-ЕС. Среди главных тем - европейский путь Украины и процесс присоединения, сообщили в Совете ЕС, пишет УНН.

Основные моменты повестки дня

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским на 24-м саммите между Европейским Союзом и Украиной.

Это первый саммит Украина-ЕС с начала российской агрессии, а также с тех пор, как Европейский Совет предоставил Украине статус страны-кандидата.

Лидеры обсудят:

европейский путь Украины и процесс вступления

ответ ЕС на захватническую войну россии против Украины

инициативы Украины за справедливый мир и ответственность

сотрудничество по вопросам реконструкции и помощи, а также в сферах энергетики и связи

глобальная продовольственная безопасность

Ожидается, что в конце саммита лидеры выступят с совместным заявлением.

Процесс присоединения

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.

ЕС примет решение о дальнейших шагах, когда Украина выполнит условия, изложенные в заключении Еврокомиссии по ее заявке на членство в ЕС.

Еврокомиссия будет отчитываться о выполнении Украиной условий в рамках представления своего пакета мер по расширению в 2023 году. Без ущерба для этой регулярной отчетности, обновление от Еврокомиссии ожидается весной 2023 года, указали в Совете ЕС.

Ответ на захватническую войну рф против Украины

Благодаря своему единству ЕС оказывал непоколебимую поддержку Украине и будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, отметили в Совете ЕС.

Ограничительные меры

ЕС ввел беспрецедентные ограничительные меры против россии, что имеет заметные последствия для ее режима и экономики.

Военная поддержка

Военная поддержка ЕС включает более 3,6 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира и запуск миссии военной помощи ЕС.

Вместе с военной поддержкой, которую предоставляют страны-члены ЕС, общая военная поддержка ЕС Украине оценивается примерно в 12 миллиардов евро.

Финансовая поддержка

Общая помощь Украине, обещанная как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов, в настоящее время составляет почти 50 миллиардов евро.

4 марта 2022 года ЕС активировал директиву о временной защите для перемещенных лиц. Этим механизмом пользуются 4 миллиона украинцев.

Дипломатическая поддержка

ЕС поддерживает Украину на международных форумах, призывая к непоколебимой солидарности с Украиной и присоединению всех стран к санкциям ЕС.

ЕС готов поддержать инициативу Украины за справедливый мир, указали в Совете ЕС.

Глобальная продовольственная безопасность

Нападения россии на посевы и транспортную инфраструктуру помешали возможности Украины экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию, что еще больше усилило глобальный продовольственный кризис.

"Пути солидарности" ЕС позволили экспортировать более 23 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции из Украины с мая по декабрь 2022 года.

Продовольствие попадает в нуждающиеся страны Африки, Ближнего Востока и Азии.