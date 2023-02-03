После запрета на выезд чиновникам из Украины не выпустили двух человек - ГПСУ

КИЕВ. 3 февраля. УНН. С момента действия новых норм о запрете на время войны выезда чиновникам за границу не выпустили двух человек, которые подпадают под эти ограничения. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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«По моей информации, с момента вступления изменений в Правила пересечения государственной границы нашими инспекторами не пропущено 2 человека из числа чиновников, которые подпадают под определенный КМУ перечень, из-за несоответствия условиям пропуска через границу», - рассказал Демченко.

Дополнение

27 января правительство одобрило постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.