Кулеба: последнее слово по предоставлению Украине истребителей за США

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC News заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей будет зависеть от позиции Соединенных Штатов, а не Германии, поскольку это американская технология, передает УНН.

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"Я думаю это какая-то инерция в восприятии передачи вооружений: да, а что там Шольц? Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важной по танкам Леопард - это массовый танк, но это немецкая технология, поэтому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология", - сказал Кулеба.

Детали

Министр подчеркнул, чтобы любая другая страна могла передать F-16 Украине, нужно получить согласие от США. Он также объяснил, что упоминания о самолетах F-16 в СМИ и от дипломатов являются частыми из-за того, что это "едва ли не самый массовый истребитель четвертого поколения", который является "одним из самых успешных на рынке вооружений".

"Их изготовили очень много, их тысячи, то есть это не какой-то ограниченный ресурс. Они есть на вооружении во многих странах и здесь есть еще один положительный аргумент в нашу пользу. Страны, которые владеют F-16, начали перевооружение на F-35. F-16 высвобождаются, следовательно мы можем на них претендовать", - пояснил Кулеба.

По его словам, Украина также претендует на истребители из других стран, в частности на "шведские Грипены, французские Миражи и Рафали". Кулеба отметил, что страна открыта к общению со всеми партнерами.

"Но мы всегда к вопросу оружия подходим очень рационально и фокусируемся именно на том, что можем получить. Главное - это добиться принятия политических решений. Но после того, как мы решили вопрос по "Патриотам" и другим системам ПВО, я не сомневаюсь, что и это решение будет принято", - подытожил он.

Напомним

По данным СМИ, маловероятно, что США отправят свои собственные истребители, которые пользуются большим спросом для выполнения миссий национальной безопасности по всему миру, в Украину. Однако, официальные лица могут рассмотреть возможность предоставления другими странами своих собственных F-16.