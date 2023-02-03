Украина может вступить в ЕС в течение 5-6 лет - глава комитета бундестага

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер высказался за вступление Украины в ЕС в ближайшие 5-6 лет. Об этом УНН информирует, ссылаясь на Tagesschau.

Детали

Сообщается, что Антон Хофрайтер высказался за вступление Украины в ЕС в ближайшие пять-шесть лет. По его словам, присоединиться раньше было бы «довольно нереально».

Но он «также придерживался мнения, что не должно быть десяти лет».

Хофрайтер сказал, что трудно представить себе принятие в ЕС страны, которая все еще находится в состоянии войны. Но уже можно вести переговоры. По его словам, это зависит от того, что Украина делает для выполнения условий вступления.

При этом Хофрайтер указал на проблемы с коррупцией, вопросы верховенства закона и свободы СМИ.

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Дополнение

Европейский парламент принял резолюцию, в которой подробно изложил свои ожидания от предстоящего саммита политических лидеров ЕС и Украины в Киеве 3 февраля, а также о начале подготовки переговоров о вступлении Украины.

Президент Владимир Зеленский получил отчет Европейской комиссии по заполненной Украиной второй части опросника для продвижения к членству в Европейском Союзе.