Украина может вступить в ЕС в течение 5-6 лет - глава комитета бундестага
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер высказался за вступление Украины в ЕС в ближайшие 5-6 лет. Об этом УНН информирует, ссылаясь на Tagesschau.
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Сообщается, что Антон Хофрайтер высказался за вступление Украины в ЕС в ближайшие пять-шесть лет. По его словам, присоединиться раньше было бы «довольно нереально».
Но он «также придерживался мнения, что не должно быть десяти лет».
Хофрайтер сказал, что трудно представить себе принятие в ЕС страны, которая все еще находится в состоянии войны. Но уже можно вести переговоры. По его словам, это зависит от того, что Украина делает для выполнения условий вступления.
При этом Хофрайтер указал на проблемы с коррупцией, вопросы верховенства закона и свободы СМИ.
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Европейский парламент принял резолюцию, в которой подробно изложил свои ожидания от предстоящего саммита политических лидеров ЕС и Украины в Киеве 3 февраля, а также о начале подготовки переговоров о вступлении Украины.
Президент Владимир Зеленский получил отчет Европейской комиссии по заполненной Украиной второй части опросника для продвижения к членству в Европейском Союзе.