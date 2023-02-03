Украина может разорвать дипотношения с Ираном в любой момент, зависит от действий Тегерана - Кулеба

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украина может разорвать дипломатические отношения с Ираном в любой момент, это зависит от "поведения" Тегерана, в частности, в вопросе поставки москве дронов. Об этом в интервью BBC News рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Вы знаете, что я внес такое предложение (разрыв дипотношений с Ираном - ред.) на рассмотрение президента, этот вопрос абсолютно открыт. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана", - заявил дипломат, отвечая на вопрос, разорвет ли Киев дипломатические отношения с Тегераном сейчас.

Детали

Кулеба заявил, что каким бы "выгодным" ни казалось Тегерану сотрудничество с москвой против Украины, его негативные последствия "в разы превысят любую выгоду". Поэтому решение по дальнейшим шагам за Ираном, продолжил он.

Также министр сообщил, что не знает, кто стоит за взрывами на объектах военной инфраструктуры в Иране, и добавил, что Украина "ничего злого исторически" не делала Тегерану.

"Они начали поставлять боевые дроны-камикадзе россии. Они пересекли границу", - подчеркнул он.

Напомним

В ночь на 29 января военные объекты Ирана были атакованы неизвестными беспилотниками.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк прокомментировал ночные взрывы в Иране, сказав о том, что война "выставляет жесткие счета авторам и соучастникам".

30 января в СМИ появилась информация, что временный поверенный Украины был вызван на встречу в МИД Ирана. Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко подчеркнул, что Киеву не известна причина взрывов на иранских объектах.