"российское руководство не хочет умирать": Подоляк считает, что риски ядерной эскалации отсутствуют

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью испанскому СМИ 20 minutos заявил, что сейчас нет никаких рисков ядерной эскалации со стороны россии, поскольку руководство страны-агрессора "не хочет умирать", передает УНН.

Цитата

"Риски ядерной эскалации отсутствуют. россия готова убивать за пределами своей территории, но российское руководство не хочет умирать. Страны, которые имеют атомное оружие, четко дали понять россии, какой будет цена ядерной атаки. Российские элиты не хотят асимметрии, они не хотят умирать", - подчеркнул Подоляк.

Детали

По его словам, Украна собирается вернуть временно оккупированный Крым "обычным наступлением и в очень короткий срок". Он также упомянул о Запорожской АЭС, которая находится под контролем врага с марта 2022 года.

"Запорожская станция оккупирована, но контролируется МАГАТЭ. Риска (ядерной эскалации - ред.) в Запорожье нет, несмотря на то, что россия всегда будет использовать его для шантажа мира. Я обращаюсь к европейцам, чтобы они не боялись россии, не слушали ее и делали то, что должны", - отметил советник.

Кроме этого, он рассказал, что сейчас Украина нуждается в ракетах с дальностью 150-200 км, чтобы перекрыть поставки российских войск, и добавил, что переговоры по их поставке продолжаются. Подоляк отметил, что для быстрого проникновения на оккупированные территории стране необходимы "как минимум" две бригады бронетехники, от 350 до 450 танков, артиллерия, а также авиация для поддержки.

Напомним

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что нанесение ядерного удара приведет к распаду рф.