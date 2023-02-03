В Украине создают штурмовые бригады "Гвардия наступления": силовики рассказали о принципах формирования

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Министерстве внутренних дел объявили о формировании новых штурмовых бригад на базе Национальной полиции, Госпогранслужбы и Национальной гвардии. О принципах их формирования во время брифинга рассказали руководители ведомств из структуры МВД в Харьковской области, передает корреспондент УНН.

Контекст

МВД начало формирование штурмовых бригад «Гвардия наступления». Они нацелены именно на усиление Сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины.

Министерство внутренних дел Украины формирует 8 боевых высокооснащённых бригад: «Стальной кордон», «Красная калина», «Ярость», «Рубеж», «Спартан», «Кара-Даг», «Ураган», «Азов».

Детали

«Решением государства, решением МВД было принято по формированию новых штурмовых бригад. Их у нас 8 будет по всей нашей стране на базе Национальной полиции, на базе Госпогранслужбы, Национальной гвардии», - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, генерал Владимир Тимошко рассказал, в чем заключается принципиальная разница в формировании штурмовых бригад на базе МВД от мобилизации.

«Это ни в коем случае не будет, во-первых, мобилизация. Штурмовые бригады формируются исключительно из добровольцев. То есть добровольцы из числа полицейских, которые проходят службу сейчас в полиции, из числа гражданских, которые будут готовы служить в полицейских подразделениях», - сказал Тимошко.

И.о. начальника 4 пограничного отряда, полковник Александр Михайлюк рассказал о принципах создания бригады «Стальная граница».

«Для того, чтобы усилить соответствующие направления, будет создана бригада «Стальная граница», и костяк этой бригады – это будут мотивированные военнослужащие, которые уже имеют боевой опыт. Руководителем данного 15-го мобильного пограничного отряда должен быть полковник Падитель Валерий… Основная задача - отобрать мотивированных людей, те которые по своему призванию будут поставлены задачи», - пояснил Михайлюк.

Кроме того, заместитель начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, полковник Сергей Ховайло также рассказал о принципах создания бригад на базе Национальной гвардии.

«Что касается Национальной гвардии Украины, то на всей территории государства формируется 6 таких бригад. Это будут не новосозданные бригады, они будут формироваться на основе бригад оперативного назначения, которые есть в составе Национальной гвардии», - сказал он.