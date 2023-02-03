Путь в ЕС мы оплачиваем кровью нашего народа: Подоляк о евроинтеграции Украины

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью испанскому СМИ 20 minutos заявил, что Украина "платит" за свой путь к вступлению в Евросоюз "кровью украинцев". Он выразил убеждение, что Европа "примет это во внимание" и примет решение по интеграции быстрее, передает УНН.

Цитата

"Каждая страна имеет свой путь к интеграции. За этот путь мы платим кровью нашего народа. Это не война за территории, это война между двумя способами понимания мира. Мы боремся за свободу, демократию и права личности, как их понимают, например, в Испании. Я думаю, что Европа примет это во внимание", - сказал советник.

Детали

Подоляк отметил, что на саммите Украина-ЕС, который пройдет сегодня, 3 февраля, в Киеве стоит выделить два фундаментальных аспекта – "эмоционально-символический и политический". По его словам, мероприятие посылает "четкое сообщение" миру, поскольку европейские лидеры приезжают в украинскую столицу на "самом жестоком этапе войны".

"Это демонстрирует солидарность Европы с нами, а также является четким способом сказать, что союзники будут оставаться на нашей стороне, пока война не закончится нашей победой. С другой стороны, саммит поможет нам объяснить Европе изменения, которые мы делаем, чтобы иметь возможность вступить в ЕС, и показать им, что мы работаем над тем, что они от нас требовали", - рассказал Подоляк.

Отвечая на замечание журналиста, что Евросоюз не принимает страны, которые находятся в состоянии войны, советник отметил, что Европа "понимает цену войны" для страны и то, что "поставлено на карту" от этого решения.

"Это уже обсуждается на разных уровнях. Европа понимает, что эту войну нельзя закончить на полпути, мы не можем позволить россии извлечь из нее какую-то выгоду, это означало бы, что международное законодательство бесполезно. Если позволить россии что-то получить от вторжения, это приведет к значительной дестабилизации во внутренней политике стран-партнеров... Вот почему мы должны быть быстрыми и закончить эту войну как можно скорее, но для этого нам нужна помощь. Мы осознаем, что наша европейская мечта осуществится только после войны", - подытожил он.

Напомним

Сегодня в Киеве пройдет 24-й саммит Украина-ЕС. Среди главных тем - европейский путь Украины и процесс присоединения.