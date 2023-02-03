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Арахамия анонсировал лишение мандатов еще как минимум двух нардепов

Арахамия анонсировал лишение мандатов еще как минимум двух нардепов

Давид Арахамия

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия анонсировал лишение мандатов еще по меньшей мере двух нардепов, пишет УНН.

Цитата

"Продолжаем работать над очищением парламента от представителей запрещенных партий. На ближайшей пленарной неделе ожидаем минимум -2 мандата. А может и больше. Детали - позже", - написал Арахамия в Телеграм.

Детали

При этом глава монобольшинства в парламенте подчеркнул, что "все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины". "То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем бы хотелось. Зато надежно", - указал он и добавил: "Работаем дальше и будем информировать о результатах".

Дополнение

Как сообщалось, Королевская и ее муж написали заявления на сложение мандатов нардепов.

Источник: УНН
Теги: ВР, нардепы, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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