Кулеба рассказал о двух "досадных неожиданностях" во время визита лаврова в Африку

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News сказал, что у россии дипломатические проблемы с Африкой. Он рассказал, что во время последнего турне его российский коллега сергей лавров не попал в две страны, куда планировали визиты, передает УНН.

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"Насколько мне известно, в этом турне у лаврова произошло две досадные неожиданности - в две страны он не попал. На моей памяти это впервые", - сообщил Кулеба.

Он отказался называть, в какие именно страны не попал лавров.

Детали

Однако, по данным СМИ известно, во время турне планировался визит лаврова в Ботсвану, но по каким-то причинам он не состоялся, отмечает BBC. В то же время известно, что Гана и Мавритания публично выражают недовольство присутствием российской пвк "вагнера" в регионе. Мавританию лавров все же посетит в феврале, но по данным Jeune Afrique не факт, что президент страны его примет.

Кулеба отметил, что ему известны причины, по которым лавров не попал в страны Африки.

"Но это в принципе сигнал. Еще вчера казалось, что россия безоговорочно доминирует в Африке, везде открываются двери и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну такая жизнь. Бывают проблемы не только на фронте, но и на дипломатическом фронте", - сказал он.

Напомним

26 января министр иностранных дел россии сергей лавров совершил однодневный неожиданный визит в Эритрею в рамках африканского турне.