Рада обратится к международным организациям по поводу состояния Михеила Саакашвили

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления № 8417 об обращении к международным организациям относительно немедленного перевода гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу партии “Слуга народа”.

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Сообщается, что Украина обратится к Грузии, Европарламенту, Совету ЕС, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС.

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“Судебно-экспертная комиссия с участием грузинских и международных экспертов подтвердила критическое состояние здоровья Михеила Саакашвили, и мы не можем на это не реагировать. Поэтому мы намерены обратиться к международным организациям и Грузии с тем, чтобы экс-президенту этой страны и украинскому гражданину Саакашвили разрешили лечение за рубежом”, – заявила председатель политической партии “Слуга народа” Елена Шуляк.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины призвало грузинские власти немедленно прекратить издеваться над бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили в заключении и передать его Украине.

Напомним

Саакашвили, который после окончания своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Саакашвили под охраной в тбилисской клинике “Вивамед” с мая.

По данным СМИ, заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в клинике "Вивамед", переводят в реанимацию.