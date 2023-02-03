Новости: Политика
3 февраля 2023, 15:45 • Елизавета Калитвенцева • 20100
Абрамович и Столар на следующей неделе сдадут мандаты - нардеп
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович на следующей неделе сдадут мандаты. Об этом пишет народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Цитата
“На следующей неделе сдадут мандаты Столар и Абрамович. Интересно, что будет после этого с группой “Відновлення України”?” – написал он в своем Телеграм.
Дополнение
Глава парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия анонсировал лишение мандатов еще по меньшей мере двух нардепов.
Как сообщалось, Королевская и ее муж написали заявления на сложение мандатов нардепов.
Источник: УНН
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