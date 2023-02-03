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Несмотря на слухи о новом возможном наступлении рф, западные посольства остаются в Киеве - Кулеба

Несмотря на слухи о новом возможном наступлении рф, западные посольства остаются в Киеве - Кулеба

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Несмотря на много информации о вероятном новом наступлении россии, западные посольства остаются в Киеве. Об этом сообщил в интервью BBC News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

"Не повторяется (эвакуация посольств, - ред.) по одной простой причине - уверенность наших партнеров в успешности Украины на поле боя. Она в корне отличается от той, которая была в начале войны. Не будем скрывать... в одной стране предсказывали, что Украина падет за 48 часов, в другой - за 72 часа, а оптимисты считали, что неделю продержится", - сказал он.

Детали

Кулеба отметил, что сегодня "нет страха", что Украина будет оккупирована россией, партнеры уверены в стране. 

"И я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был в них уверен в начале", - добавил министр.

Напомним

1 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что в рф чиновники переоценивают возможности своих военных для продвижения в Донецкой области и на поле боя в целом.

Источник: УНН
Теги: Украина, война, посольство, Дмитрий Кулеба
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