Несмотря на слухи о новом возможном наступлении рф, западные посольства остаются в Киеве - Кулеба

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Несмотря на много информации о вероятном новом наступлении россии, западные посольства остаются в Киеве. Об этом сообщил в интервью BBC News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Не повторяется (эвакуация посольств, - ред.) по одной простой причине - уверенность наших партнеров в успешности Украины на поле боя. Она в корне отличается от той, которая была в начале войны. Не будем скрывать... в одной стране предсказывали, что Украина падет за 48 часов, в другой - за 72 часа, а оптимисты считали, что неделю продержится", - сказал он.

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Кулеба отметил, что сегодня "нет страха", что Украина будет оккупирована россией, партнеры уверены в стране.

"И я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был в них уверен в начале", - добавил министр.

Напомним

1 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что в рф чиновники переоценивают возможности своих военных для продвижения в Донецкой области и на поле боя в целом.