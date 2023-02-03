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Рада лишит мандатов Волошина, Солода и Королевскую на следующей неделе

Рада лишит мандатов Волошина, Солода и Королевскую на следующей неделе

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Верховная Рада лишит депутатских мандатов Наталью Королевскую, Юрия Солода и Олега Волошина от запрещенной политической партии ОПЗЖ на следующей неделе. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что Олег Волошин решил сложить полномочия, о чем уже сообщил публично. Также Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод тоже планируют сложить мандаты.

Цитата

“На сегодня их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского”, – уточнил Арахамия в своем Телеграм.

Дополнение

Ранее Арахамия анонсировал лишение мандатов еще по меньшей мере двух нардепов.

Как стало известно УНН накануне, в январе четырех народных депутатов от запрещенной партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” должны были лишить мандатов из-за наличия у них российского гражданства. В феврале, вероятнее всего, такая участь может постигнуть еще пять представителей этой партии.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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