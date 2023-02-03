Новости: Политика
3 февраля 2023, 16:47 • Елизавета Калитвенцева • 20865
Зеленский заверил, что Бахмут никто сдавать не будет
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" заявил, что сдавать Бахмут никто не будет, передает УНН.
Цитата
"Сдавать Бахмут никто не будет", - заявил Зеленский и добавил, что "будем бороться, сколько сможем".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Бахмутом пограничники отбили несколько штурмовых атак врага
Дополнение
Российские оккупанты потерпели очередную неудачу, пытаясь осуществить прорыв возле Бахмута Донецкой области.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram