Зеленский заверил, что Бахмут никто сдавать не будет

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" заявил, что сдавать Бахмут никто не будет, передает УНН.

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"Сдавать Бахмут никто не будет", - заявил Зеленский и добавил, что "будем бороться, сколько сможем".

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Российские оккупанты потерпели очередную неудачу, пытаясь осуществить прорыв возле Бахмута Донецкой области.