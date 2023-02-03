Украина имеет шанс не допустить реванша рф на востоке - Зеленский

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Вооруженные силы Украины имеют шанс не допустить реванша, которого так хочет рф, на востоке. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Украина - ЕС", передает УНН.

Детали

Зеленский считает, что давление на востоке Украины будет усиливаться, ведь рф хочет реванша.

"Наша задача не дать им этой возможности до укрепления нашей армии соответствующим оружием", - сказал Зеленский и добавил - "Считаю, что у нас есть шанс".

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Ранее

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что россия готовится к серьезной эскалации в войне против Украины, которая может произойти уже в ближайшие недели.

По его словам, сейчас ожидаются любые возможные сценарии развития событий. Секретарь СНБО не исключил, что россияне могут начать наступление на Украину с юга, востока и севера, как это было 24 февраля 2022 года.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что в рф чиновники переоценивают возможности своих военных для продвижения в Донецкой области и на поле боя в целом.