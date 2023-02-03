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"Весомый символ того, что мы преодолеем любые препятствия для интеграции": Зеленский относительно саммита Украина-ЕС

"Весомый символ того, что мы преодолеем любые препятствия для интеграции": Зеленский относительно саммита Украина-ЕС

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Саммит Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве, является весомым символом того, что Украина преодолеет любые препятствия для укрепления партнерства и интеграции. Об этом УНН пишет со ссылкой на Телеграмм канал Президента Владимира Зеленского.

Цитата

“Сегодняшний саммит Украина – ЕС – весомый символ того, что мы преодолеем любые препятствия для укрепления нашего партнерства и интеграции. Наша цель абсолютно четкая: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе для сближения Украины и ЕС”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня в Киеве проходит 24-й саммит Украина-ЕС. Среди главных тем - европейский путь Украины и процесс присоединения.

Источник: УНН
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