"Весомый символ того, что мы преодолеем любые препятствия для интеграции": Зеленский относительно саммита Украина-ЕС

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Саммит Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве, является весомым символом того, что Украина преодолеет любые препятствия для укрепления партнерства и интеграции. Об этом УНН пишет со ссылкой на Телеграмм канал Президента Владимира Зеленского.

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“Сегодняшний саммит Украина – ЕС – весомый символ того, что мы преодолеем любые препятствия для укрепления нашего партнерства и интеграции. Наша цель абсолютно четкая: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе для сближения Украины и ЕС”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня в Киеве проходит 24-й саммит Украина-ЕС. Среди главных тем - европейский путь Украины и процесс присоединения.