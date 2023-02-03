Чтобы не терять ни одного дня в сближении: Зеленский предложил согласовать алгоритм совместных действий Украины и ЕС

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский предложил европейским лидерам согласовать алгоритм совместных действий для сближения Украины и Европейского Союза. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Детали

Глава государства предложил согласовать сегодня алгоритм совместных действий, чтобы не терять ни одного дня в сближении Украины и Евросоюза.

Комментируя сегодняшний саммит Украина-ЕС, Зеленский отметил, что это событие имеет практический смысл: Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии по получению нашим государством статуса кандидата на вступление в ЕС.

Также, как сообщил Президент, сегодня будут рассмотрены шаги на ближайшее время, которые нужны как Украине, так и всему европейскому сообществу.

Цитата

«Ожидаем уже этой весной промежуточной оценки Еврокомиссией нашего прогресса, который был достигнут в чрезвычайно сложных условиях противостояния российскому террору и полномасштабному вторжению. Уверен, что достигнутое Украиной заслуживает положительной оценки», – отметил Владимир Зеленский.

Дополнение

В пятницу, 3 февраля в Киеве проходит 24-й саммит Украина-ЕС. Среди главных тем - европейский путь Украины и процесс присоединения.