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В США объявили новый пакет вооружений для Украины на почти 2,2 млрд долларов

В США объявили новый пакет вооружений для Украины на почти 2,2 млрд долларов

КИЕВ. 3 февраля. УНН. США объявили новый пакет вооружений для Украины на почти 2,2 млрд долларов. Об этом сообщил в Twitter журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, передает УНН.

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"США объявили новый пакет вооружений для Украины на почти 2,2 млрд долларов. Часть - из собственных запасов США, другая - заказ у производителя", - написал Ярыш.

Также обнародовал список того, что войдет в пакет военной помощи. Среди прочего упомянуты Javelin и ракеты для HIMARS.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина
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