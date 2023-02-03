Новости: Политика
3 февраля 2023, 19:23 • Тоня Туманова • 24960
В США объявили новый пакет вооружений для Украины на почти 2,2 млрд долларов
КИЕВ. 3 февраля. УНН. США объявили новый пакет вооружений для Украины на почти 2,2 млрд долларов. Об этом сообщил в Twitter журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, передает УНН.
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"США объявили новый пакет вооружений для Украины на почти 2,2 млрд долларов. Часть - из собственных запасов США, другая - заказ у производителя", - написал Ярыш.
Также обнародовал список того, что войдет в пакет военной помощи. Среди прочего упомянуты Javelin и ракеты для HIMARS.
США объявили новый пакет вооружений для Украины на почти $2.2 млрд. Часть - из собственных запасов США, другая - заказ у производителя. Детали https://t.co/Jb4picNRjb— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) 3 февраля 2023
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Источник: УНН
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