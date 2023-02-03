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ЕС будет поставлять Украине 2 ГВт электроэнергии - Урсула фон дер Ляйен

ЕС будет поставлять Украине 2 ГВт электроэнергии - Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Европейский Союз будет поставлять Украине 2 гигаватта электроэнергии, которые ей необходимы. Об этом на брифинге в Киеве по результатам саммита Украина-ЕС заявила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент УНН.

Детали

Урсула фон дер Ляйен отметила, что вопрос электроэнергии был одним из основных на повестке дня саммита. В частности, сейчас чрезвычайно важным является электрогенераторы для того, чтобы электричество продолжало поступать. Сейчас ЕС уже обеспечил поставки Украине 5,4 тысяч генераторов.

Цитата

“Изначально Украина поставляла электроэнергию Европейскому Союзу. Сейчас ситуация изменилась – Украина нуждается в электроэнергии. И мы будем поставлять вам 2 гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергетическим сообществом. И именно в этом проявляется солидарность, которую мы хотим продемонстрировать”, – отметила Президент Еврокомиссии.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал на том, что для быстрого восстановления энергосистемы Украины необходимо более 17 млрд долларов.

26 января состоялось заседание в формате “энергетического Рамштайна”, во время которого чиновники обсудили вопросы быстрого восстановления энергосистемы. Денис Шмыгаль анонсировал подготовку плана по её восстановлению весной и летом.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, электричество
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