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В новый пакет помощи США войдут ракеты GLSDB дальностью до 150 км - представитель Пентагона

В новый пакет помощи США войдут ракеты GLSDB дальностью до 150 км - представитель Пентагона

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Ракеты GLSDB дальностью до 150 км войдут в новый пакет помощи Украине от США. Об этом сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер, передает УНН.

Цитата

"Пакет вооружений для Украины включает высокоточные бомбы GLSDB. Это предоставит украинцам возможность большего радиуса действия (до 150км), что позволит им проводить операции для защиты собственной страны и возвращения суверенной территории", - цитирует слова представителя Пентагона журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Ранее

США объявили новый пакет вооружений для Украины на почти 2,2 млрд долларов.

Как сообщал УНН, США могут предоставить Украине малогабаритные высокоточные боеприпасы (GLSDB), что удвоит дальность удара Украины, в рамках пакета помощи стоимостью почти 2,2 миллиарда долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, ракета, помощь
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