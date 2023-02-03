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Украина выполнила 72% задач от ЕС для начала переговоров о вступлении - Зеленский

Украина выполнила 72% задач от ЕС для начала переговоров о вступлении - Зеленский

КИЕВ. 3 февраля. УНН. По состоянию на сегодня Украина выполнила 72% задач Европейского Союза для начала переговоров о вступлении. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по итогам саммита Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Хочу отметить, что несмотря на полномасштабную войну прогресс в имплементации соглашения об ассоциации очевиден. На сегодня выполнено 72% наших обязательств. Также на саммите мы представили прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии. Впервые в нашем двустороннем документе, совместном заявлении саммита, зафиксированы наши намерения начать переговоры о вступлении и сделать это как можно быстрее”, – заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский получил отчет Европейской комиссии по заполненной Украиной второй части опросника для продвижения к членству в Европейском Союзе.

Он подчеркнул, что этот отчет станет основой для дальнейшей работы чиновников.

Источник: УНН
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