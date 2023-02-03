Зеленский отметил важность усиления санкций, чтобы россия не смогла возродить оборонное производство

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Санкции против российской федерации необходимо усиливать для того, чтобы она не имела возможности возродить оборонное производство. Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

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“Мы чрезвычайно заинтересованы, чтобы у россии не было возможности возродить оборонное производство. Санкции замедлили все эти процессы. Нам четко понятно, какое количество ракет производилось до начала полномасштабного вторжения и что происходит сейчас благодаря санкциям ЕС, США, Великобритании, других партнеров”, – заявил Зеленский.

Детали

Поэтому, по его словам, крайне важно, чтобы россия не имела возможности обходить ограничительные меры, в том числе с помощью других государств.

Президент также констатировал, что есть страны, которые поставками оружия, ракетной программой, дронами или иным образом по сути поддерживают россию.

“Поэтому для нас очень важно посылать этим государствам четкие месседжи на уровне ЕС и США – очень важно останавливать возобновление этого производства”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит десятый пакет санкций против россии до 24 февраля на сумму 10 миллиардов евро.

Она подчеркнула, что ЕС фокусирует усилия на том, чтобы россия не имела возможности обходить санкции.