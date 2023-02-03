Танки станут "стальным кулаком" Украины во время контрнаступления - Резников

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украина будет использовать основные боевые танки предоставленные странами НАТО для контрнаступления, заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции с вице-премьер министром — министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком, передает УНН.

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“Танковая коалиция” с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их как “стальной кулак” для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы. Наш Генеральный штаб примет решение в каком именно месте это делать, — сказал министр.

Детали

Он отметил, что для сдерживания возможного нового российского наступления на юге и востоке ВСУ задействуют имеющиеся ресурсы, в первую очередь 155-мм артиллерию и другие средства поражения.

“Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155 мм артиллерия и снаряды к ней”, — подчеркнул министр обороны Украины.

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Напомним

Норвегия закажет 54 новых танка Leopard 2 немецкого производства для своей армии у Krauss-Maffei Wegmann Group и получит опцион на покупку еще 18 танков позже.