Зеленский призвал ввести санкции против "Росатома" за ядерный шантаж рф

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров ввести санкции против “Росатома” и его руководства за ядерный шантаж россии и незаконные действия в отношении работников Запорожской АЭС. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

Детали

Глава государства акцентировал, что российские оккупационные силы захватили украинскую ЗАЭС, а ракетные атаки россиян вызвали катастрофическую ситуацию в энергетической системе Украины и сделали невозможным экспорт нашего электричества в Европу.

Цитата

“Они захватили шесть ядерных блоков. Они захватили наших людей. Они захватили руководство этой станции. Это такое современное рабство по-русски – вот что там происходит. Они не отпускают этих специалистов, заставляют их менять гражданство. Они берут их детей в заложники и отправляют на территорию российской федерации. Так произошло с некоторыми работниками именно этой станции. И мы понимаем, кто руководит ядерной энергетикой в рф. И здесь есть все доказательства, эти люди приезжали на эту атомную станцию – это “Росатом”, – отметил Зеленский.

По убеждению Президента, из-за ядерного шантажа россии и незаконных действий в отношении работников ЗАЭС необходимо применить международные санкции в отношении руководства «Росатома».

Дополнение

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Евросоюз ускорить принятие десятого пакета санкций против россии. В него просят включить «Лукойл» и «Росатом», а также немедленное и полное эмбарго на импорт ЕС ископаемого топлива и урана из россии.