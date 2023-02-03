ЕС официально поддержал украинскую формулу мира

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Европейский Союз официально поддержал украинскую формулу мира, которую предложил Президент Владимир Зеленский, и идею Саммита с целью начала ее реализации. Об этом говорится в совместном заявлении Зеленского, Президента Европейского совета Шарля Мишеля и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ЕС подтвердил свою готовность поддержать инициативу Украины относительно справедливого мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Цитата

“Мы выразили поддержку формуле мира Президента Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В связи с этим мы поддерживаем идею Саммита формулы мира с целью начала ее реализации. Мы будем сотрудничать вместе для обеспечения широкого международного участия”, – говорится в заявлении, обнародованном на сайте Офиса Президента.

Дополнение

В декабре Владимир Зеленский объявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира этой зимой.

Зеленский также предложил странам-партнерам выбрать из украинской "формулы мира" те пункты, которые они смогут реализовать, чтобы шаг за шагом прийти к необходимой архитектуре безопасности в мире.